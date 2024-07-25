Большинство избирателей в США не поддерживают стремление Североатлантического альянса нанести стратегическое поражение России с помощью Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

«Большой раздел избирателей в США не поддерживает заявленный план глобального НАТО «победить Россию»», — подчеркнул он.

Блэк добавил, что Украина фактически стала посредником, которого США используют в своих целях.

До этого глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявлял, что США дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории России.

Ранее в США назвали главную ошибку НАТО в вопросе Украины.