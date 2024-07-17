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В США назвали главную ошибку НАТО в вопросе Украины

Сенатор Пол: обещание Киеву членства в НАТО является наихудшим решением

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Решение Организации Североатлантического договора (НАТО) пообещать Украине членство в альянсе является худшим из возможных решений. Об этом заявил американский сенатор Рэнд Пол в статье для The American Conservative.

По его мнению, обещания принять Украину в НАТО лишь стимулируют Москву продолжать боевые действия.

«Вместо того, чтобы работать над достижением урегулирования путем переговоров, политика НАТО обеспечит продолжение конфликта на Украине», — заявил он.

В ночь на 17 июля глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Запад придумал так называемые соглашения о безопасности с Украиной, чтобы не принимать ее в Организацию Североатлантического договора. По мнению Полищука, западные страны соглашениями о безопасности хотят успокоить расстроенное руководство Украины и заставить его продолжать воевать с РФ.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Украина может уже перестать существовать к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в НАТО.

Ранее Медведев заявил, что Россия могла вступить в НАТО.

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