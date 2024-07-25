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Аналитик оценил мирные шаги по Украине

Аналитик Блэк о мирных шагах по Украине: оборонка США просто так не сдастся

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Александр Кряжев/РИА Новости

На данном этапе развития украинского конфликта нет понимания, как на слова о мирных переговорах по Украине отреагируют политические лидеры США, однако очевидно, что американский ВПК и миллиардеры с Уолл-Стрит «не сдадутся» легко. Об этом в беседе с РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

«Неясно, как президент Байден, а также кандидаты Харрис и Трамп отреагируют на сегодняшние шаги к миру. Миллиардеры с Уолл-Стрит и оборонная промышленность США, которые контролировали внешнюю политику Вашингтона, не сдадутся легко», - подчеркнул он.

До этого вице-спикер Совфеда Константин Косачев в беседе с «Газетой.Ru» указал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заговорил о готовности Киева к переговорам с Россией именно во время визита в Китай.

Он добавил, что вряд ли Кулеба вкладывал в свои слова какой-то радикально новый смысл по сравнению с тем, что руководители его страны говорили до этого. Косачев подчеркнул, что пока Украина не показывает готовности к серьезному диалогу.

Ранее в Кремле прокомментировали идеи мирного урегулирования на Украине.

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