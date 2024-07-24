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В Кремле прокомментировали идеи мирного урегулирования на Украине

Песков заявил, что у России нет альтернатив, кроме достижения целей СВО

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Maxim Shemetov/Reuters

В России нет альтернатив, кроме достижения целей специальной военной операции — однако Кремль считает, что мирный процесс является предпочтительным в этом вопросе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас есть задачи обеспечить наши интересы, обеспечить нашу безопасность — и для нас, и для будущих поколений. И, конечно, мирный процесс предпочтительнее, специальная военная операция началась только после того, как все наши опасения, все наши призывы были решительно отвергнуты. СВО началась как крайнее средство достижения наших целей», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь Кремля добавил, что Москва рассчитывает получить разъяснения о заявлениях министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по переговорам с Россией. Песков пояснил, что в Кремле не понимают, что стоит за этими заявлениями.

До этого политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности вести переговоры с Москвой.

По мнению эксперта, киевская верхушка понимает, что ее дни сочтены, поскольку никаких военных побед достичь не удастся.

Ранее в Совфеде раскрыли, к чему приведут мирные переговоры по Украине.

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Операция на Украине
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