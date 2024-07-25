Путин заявил о работе СКР по поиску неопровержимых улик преступлений неонацистов

Сотрудники следственных органов Российской Федерации в условиях специальной военной операции (СВО) собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов и их пособников, террористов и экстремистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая с видеообращением по случаю Дня сотрудника органов следствия, глава государства отметил, что в условиях СВО следователи решают особые, дополнительные, крайне ответственные задачи. Они в очень сложных условиях, с риском для жизни действуют на освобожденных территориях, тщательно фиксируя, собирая неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов.

До этого президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Александр Мирошниченко заявил, что после завершения специальной военной операции правоохранительным органам Российской Федерации нужно будет бороться с бандитским подпольем националистов.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.