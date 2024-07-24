Эксперты заявили, что Киев примет соглашение с Москвой при Трампе

Эксперты считают, что Украина будет готова принять проект мирного договора с Россией, который предложит Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США. Об этом пишет британский таблоид Express.

«Я думаю, что, скорее всего, будут начаты мирные переговоры... Я думаю, что Украина примет это предложение», — заявила преподаватель истории США в Ливерпульском университете Шерил Хадсон.

Профессор международной политики Бирмингемского университета Дэвид Данн заявил, что Трамп даст импульс дипломатическому процессу и существенно сократит поставки оружия Киеву.

Также Express пишет о том, что Трамп, выбрав кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса, отправил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сигнал о том, как будет решаться вопрос по Украине в случае его переизбрания. Вэнс активно критикует военную помощь США Украине. 22 июля Зеленский в интервью Би-би-си допустил возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет.

Ранее экс-советник Пентагона Час Фриман предположил, что Трамп поставит ультиматум Зеленскому.