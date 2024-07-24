Украина хочет закончить боевые действия до зимы. Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что последние пару месяцев начала меняться риторика украинского руководства.

«То, я напомню, «никаких переговоров с Москвой, границы 91-го года» — все, это аксиома, от нее нельзя отступать. А сейчас что мы видим? Да уже и про границы никто не вспоминает, уже и про переговоры начинают говорить», — сказал Прозоров.

По его словам, на настроения Киева влияют неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) и большие потери. Украинские власти также опасаются, что президентом США станет Дональд Трамп. Киев, наверное, не будет получать от Вашингтона той поддержки, как при президенте Соединенных Штатов Джо Байдене, считает экс-сотрудник СБУ.

Кроме того, он отметил, что на Украине опасаются за состояние энергетики страны, с которой будет трудно пережить предстоящую зиму.

«Почему они (Киев) хотят закончить все до зимы? Во-первых, президентские выборы в США в ноябре, ну а потом зима», — добавил Прозоров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет.

Ранее в США назвали условие окончания боевых действий на Украине.