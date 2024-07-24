Лукашенко попросил не называть его господином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектировал ход уборочной кампании в хозяйстве «Восход» под Минском. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства осмотрел вместе с аграриями поле с рапсом. Во время беседы один из них, отчитываясь перед президентом, назвал его «господином», на что тот попросил его так не называть.

«Ну ты меня господином не величай, а то у меня от этого господина ничего нет!» — сказал белорусский лидер.

20 июля президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности главы государства.

Лукашенко впервые был избран президентом Белоруссии в июле 1994 года, одержав победу во втором туре. В 2004 году в Белоруссии прошел референдум, по результатам которого в Конституции страны было отменено ограничение на правление президента в два срока. На последних выборах 2020 года, по данным ЦИК, Лукашенко в первом туре набрал 80,1% голосов.

Ранее Лукашенко объяснил, в каком случае Белоруссия будет воевать.