Политолог объяснил, почему Киев заговорил о переговорах

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Москвой связаны со страхом Владимира Зеленского и его команды перед неизвестностью. Об этом заявил политолог Сергей Михеев, слова которого передает РИА Новости.

По мнению политолога, у Зеленского есть опасения, что его вместе с командой будут принуждать к переговорам. Михеев считает, что заявлениями о готовности к переговорам Зеленский пытается опередить события. Также Михеев выразил мнение, что о страхе властей Украины свидетельствует визит министра иностранных дел в Китай. Политолог подчеркнул, что Зеленский на фоне грядущих выборах президента США явно боится, что Украине больше не будут оказывать поддержку.

24 июля Кулеба заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой, но только на соответствующем этапе. Дипломат 24 июля провел встречу с китайским коллегой Ван И. В том числе руководители МИД двух стран обсудили ситуацию в зоне украинского конфликта и возможность начала переговоров. При этом министр иностранных дел уточнил, что одним из условий для начала диалога является желание РФ добросовестно вести переговоры. Как сказал дипломат, на данный момент Киев не наблюдает подобных стремлений со стороны Москвы.

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