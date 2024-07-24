Названа дата дебатов Трампа и Харрис

Дебаты кандидата в президенты США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис, которая намерена участвовать в предвыборной гонке от Демократической партии вместо действующего главы государства Джо Байдена, пройдут 10 сентября. Об этом пишет Politico.

Они должны пройти на телеканале ABC. При этом сам Трамп критиковал данный телеканал, называя его посмешищем, и выступал за то, чтобы дебаты проводились на симпатизирующем ему телеканале Fox News. Трамп назвал дебаты обязанностью претендентов на пост главы государства и отметил, что готов участвовать в них более чем один раз.

До этого Трамп отметил, что с нетерпением ждет возможности провести телевизионные дебаты с Харрис.

Опрос агентства Reuters и компании Ipsos показал, что Харрис опережает Трампа на два процентных пункта после того, как нынешний глава Белого дома Джо Байден вышел из президентской гонки.

Предыдущие дебаты Дональд Трамп выиграл у действующего главы США Джо Байдена, спустя некоторое время Байден был вынужден выйти из президентской гонки.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.