Путин дал поручения по развитию кораблестроения России

Президент России Владимир Путин дал поручения по развитию российского кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности РФ. Об этом сообщил помощник главы государства Николай Патрушев, который курирует вопросы национальной морской политики, передает РИА Новости.

По словам Патрушева, поручения главы государства учитывают стремительно меняющуюся обстановку в мире и возрастающую напряженность. Помощник президента подчеркнул, что РФ обязана укреплять свой Военно-морской флот.

«Поручения главы государства даны по итогам совещания по кораблестроению и учитывают стремительно меняющуюся обстановку в мире», — сказал он.

Патрушев отметил, что страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают военно-морское присутствие в основных районах Мирового океана, в том числе в акваториях, которые прилегают к территории Российской Федерации. По его словам, западные страны активно направляют свои военно-морские силы в места добычи ресурсов. Он пояснил, что под видом борьбы с пиратством и терроризмом они блокируют водные артерии, арестовывают и досматривают грузопассажирские суда. Помощник президента заявил, что страны НАТО стремятся ограничить национальные интересы суверенных государств.

«Россия обязана укреплять свой Военно-морской флот. Необходимо обеспечение постоянной готовности флота к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защите в соответствии с нормами международного права», — подытожил он.

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