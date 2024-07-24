В МИД РФ рассказали о работе по открытию генконсульства на Бали

Министерство иностранных дел России предпринимает практические шаги для открытия российского генконсульства на Бали. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат напомнила, что решение об открытии нового загранучреждения принял премьер-министр России Михаил Мишустин 18 июля. Сейчас МИД активно прорабатывает данный вопрос.

«В настоящее время Министерство иностранных дел России предпринимает практические шаги по реализации данного распоряжения, в том числе это шаги, касающиеся подбора помещения для размещения нового загранучреждения», — сказала Захарова.

Представитель министерства добавила, что информацию об открытии российского генконсульства разместят на официальных ресурсах ведомства.

До этого директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак сообщил, что Россия согласовывает с руководством Ливии детали открытия генконсульства в Бенгази. Он отметил, что в 2023 году после долгого перерыва возобновило свою работу посольство РФ в Триполи.

Ранее в Санкт-Петербурге открылось генконсульство Белоруссии.