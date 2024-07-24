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Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор

Путин и Мирзиеев по телефону обсудили развитие отношений РФ и Узбекистана

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В заявлении подчеркивается, что главы двух государств подтвердили обоюдный настрой Москвы и Ташкента на развитие двусторонних отношений. В том числе это касается укрепления стратегического партнерства и союзничества.

При этом незадолго до телефонного разговора Путин направил Мирзиееву, который 24 июля отмечает 67-й день рождения, поздравительную телеграмму. В ней российский лидер обратил внимание, что президент Узбекистана пользуется большим уважением соотечественников и обладает высоким авторитетом на международной политической арене.

Также он добавил, что узбекистанский лидер внес большой личный вклад в развитие отношений Москвы и Ташкента, который трудно переоценить. По словам Путина, он был бы рад продолжению конструктивного диалога между двумя странами и тесной совместной работы.

В конце президент РФ пожелал Мирзиееву здоровья и благополучия.

Ранее в правительстве РФ сообщили о планах построить на территории Узбекистана несколько атомных электростанций (АЭС).

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