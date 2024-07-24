Песков прокомментировал возможность украинского следа в подрыве автомобиля в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами, отвечая на вопрос о возможной причастности Украины к подрыву автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве, заявил, что нужно дождаться результатов следствия.

«Идет следствие. Пока рано говорить о каких-то предварительных результатах. Давайте дадим следственной группе поработать», — сказал он.

До этого профессор криминалистики, доктор юридических наук Анатолий Кустов заявил, что подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы могли осуществить как радиоуправляемым устройством, так и специальным механизмом, который срабатывает на запуск двигателя или открытие двери.

24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере столицы. В момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов, ему оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

Ранее сообщалось, что после взрыва автомобиля с участником СВО в Москве было возбуждено дело.