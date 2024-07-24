В Кремле прокомментировали заявление Киева о готовности к переговорам с Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о готовности Украины начать мирные переговоры с российской стороной.

24 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов вступить в диалог с Москвой по поводу завершения конфликта. По словам дипломата, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира.

«Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И было сделано такое заявление. Сам по себе посыл, можно сказать, что идет в унисон с нашими позициями. Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров… Но здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем. Дождемся каких-то разъяснений», — сказал представитель Кремля.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Путиным, несмотря на действующий на это запрет в стране.