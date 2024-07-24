В Госдуме прокомментировали готовность Украины начать переговоры с РФ

Если мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся, на них должны быть зафиксированы условия Москвы, готовность Киева — вопрос не первостепенный. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в интервью SHOT.

Парламентарий подчеркнул, что переговоры могут состояться, когда «западные кураторы Украины» будут готовы принять условия России.

При этом Картаполов высказал мнение, что переговоры рано или поздно состоятся, так как у Украины нет другого выхода.

24 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов вступить в диалог с Москвой по поводу завершения конфликта. По словам дипломата, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Путиным, несмотря на действующий на это запрет в стране.