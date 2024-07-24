Дугин назвал главную причину, по которой Байден вышел из президентской гонки

Покушение на 45-го президента США Дональда Трампа является одной из главных причин, по которой действующий американский лидер Джо Байден снялся с предвыборной гонки. Такое мнение высказал философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин.

«Покушение на Трампа — это новость, которая изменила просто все. Потом произошло назначение [губернатора Огайо Джеймса Дэвида] Вэнса в качестве потенциального вице-президента со стороны Трампа. Это тоже полный разрыв шаблонов», — отметил Дугин.

Он добавил, что выход Байдена из президентской гонки может кардинально изменить расстановку сил на международной арене. По его словам, западный консенсус по Украине и другим ключевым вопросам рушится буквально на глазах.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока.

Американский лидер также заявил, что США «никогда не были в лучшем положении, чем сегодня».

23 июля Байден впервые после заявления о выходе из предвыборной гонки появился на публике.

Ранее в США заявили, что Байден вряд ли успеет одобрить новую помощь Украине.