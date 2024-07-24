Глава МИД Украины заявил о готовности страны к переговорам с Россией

Украинские власти готовы вступить в диалог с Россией по поводу завершения конфликта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И. Об этом пишет РИА Новости.

«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — привела слова Кулебы официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Ван И в ответ подчеркнул приверженность КНР политическому варианту разрешению российско-украинского конфликта и заверил, что страна продолжит играть конструктивную роль в его урегулировании.

О том, что Кулебу пригласили в Китай, ранее сообщила Мао Нин. По ее словам, украинский министр пробудет КНР с 23 по 26 июля.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на это запрет в стране.

17 июля Ван И заявил, что КНР намерена сотрудничать с Венгрией, чтобы добиться мира на Украине.

Ранее Кулеба выражал опасение из-за возможной конкуренции мирных планов с Китаем.