Перемена риторики украинского лидера Владимира Зеленского и его заявления о необходимости завершить конфликт на Украине связаны с выборами в Соединенных Штатах, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломата цитирует РИА Новости.

«Эта риторика связана опять же с электоральными циклами в США. Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов посылает Банковая», — объяснила Захарова, отметив, что рассчитывать на искренность украинского президента не стоит.

22 июля Зеленский в интервью Би-би-си допустил возможность мирных переговоров с Путиным, несмотря на действующий запрет.

Зеленский добавил, что переговоры с Путиным могут состояться в рамках «второго саммита мира». Украинский лидер подчеркнул, что для этого должен быть полностью готов план мирного урегулирования конфликта, чтобы предоставить его России.

Российская сторона, в свою очередь, должна быть готова проговаривать этот план. Зеленский подчеркнул, что переговоры являются вынужденной мерой для завершения конфликта.

23 июля Зеленский встретился с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином и заявил ему, что понимает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

По мнению польского политолога Витольда Сокалу, Зеленский стал допускать проведение мирных переговоров с Путиным из-за вероятного прихода к власти в США Дональда Трампа.

Ранее экс-советник Пентагона Час Фриман предположил, что Трамп поставит ультиматум Зеленскому.