Двух одесситов осудили за шпионаж в пользу ФСБ

Двое жителей Одессы были осуждены по подозрению в шпионаже на Федеральную службу безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в социальных сетях.

Украинские силовики утверждают, что осужденные занимались шпионажем, наблюдая за штабами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Следствие также утверждало, что двое жителей Одессы пытались сфотографировать периметр одного из зданий, в котором находился пункт управления Сил территориальной обороны.

Отмечается, что одесситы были задержаны в апреле 2024 года. Суд постановил признать подозреваемых виновными и приговорил фигурантов к восьми годам лишения свободы.

До этого на Украине задержали трех человек за селфи на фоне военных объектов.

Отмечается, что по мнению Службы безопасности Украины, девушки ходили по Одессе и под видом прогулки делали фотографии военных объектов. В первую очередь они обращали внимание на военные комиссариаты и медицинские учреждения, где лечатся военнослужащие.

Ранее на Украине объявили в розыск Петрова и Боширова.