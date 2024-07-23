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Двух одесситов осудили за шпионаж в пользу ФСБ

СБУ объявила о сроках для двух одесситов, которых подозревали в шпионаже на ФСБ

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Shutterstock

Двое жителей Одессы были осуждены по подозрению в шпионаже на Федеральную службу безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в социальных сетях.

Украинские силовики утверждают, что осужденные занимались шпионажем, наблюдая за штабами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Следствие также утверждало, что двое жителей Одессы пытались сфотографировать периметр одного из зданий, в котором находился пункт управления Сил территориальной обороны.

Отмечается, что одесситы были задержаны в апреле 2024 года. Суд постановил признать подозреваемых виновными и приговорил фигурантов к восьми годам лишения свободы.

До этого на Украине задержали трех человек за селфи на фоне военных объектов.

Отмечается, что по мнению Службы безопасности Украины, девушки ходили по Одессе и под видом прогулки делали фотографии военных объектов. В первую очередь они обращали внимание на военные комиссариаты и медицинские учреждения, где лечатся военнослужащие.

Ранее на Украине объявили в розыск Петрова и Боширова.

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