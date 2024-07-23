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Байден выступит с речью по поводу выхода из президентской гонки

WP: Байден выступит с речью по поводу выхода из президентской гонки 24 июля

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 24 июля выступит с речью по поводу своего решения выйти из президентской гонки. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с планами президента.

«Президент Байден собирается выступить в среду с речью о своем решении прекратить кампанию по переизбранию», — говорится в материале.

Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки, 21 июля. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока.

Также он обратился со словами благодарности к вице-президенту страны Камале Харрис и поддержал ее кандидатуру на замену своей. Кроме того, он выразил искреннюю признательность народу США за «доверие, которое ему было оказано».

Ранее сообщалось, что Харрис избегает вопросов о местонахождении Байдена.

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