В Германии признали крупный провал ВСУ

Для ВСУ на фронте сложилась «очень опасная» ситуация, при которой украинская армия все быстрее теряет свои позиции под натиском РФ. Об этом в репортаже для немецкой газеты Bild заявил журналист Юлиан Репке.

«В целом сложилась очень опасная ситуация для Украины, которая, очевидно, все быстрее и быстрее теряет позиции», — подчеркнул журналист (цитата по РИА Новости).

Одним из наиболее благоприятных для ВС РФ моментов на поле боя Репке назвал применение российской авиацией планирующих авиабомб.

До этого французский историк Эммануэль Тодд заявил, что на Западе уже осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией.

Историк добавил, что, по его мнению, Германия должна сыграть свою роль в урегулировании конфликта на Украине, а в Европе должны признать Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР за Россией.

Ранее в ЕС раскрыли объем уничтоженных энергомощностей на Украине.