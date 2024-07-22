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В ЕС раскрыли объем уничтоженных энергомощностей на Украине

Боррель: 70% энергомощностей на Украине уничтожены

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Johanna Geron/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел Евросоюза заявил, что на Украине уничтожено 70% всех энергомощностей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, главы МИД ЕС планируют обсудить усиление энергетической поддержки Киева и поставки средств противовоздушной обороны (ПВО).

«На Украине мы должны попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы. 70% энергетических мощностей уничтожены, сейчас лето, но зимой все станет гораздо сложнее», — поделился Боррель.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung писала, что тактика ВС РФ по поражению объектов энергетической инфраструктуры Украины дает свои плоды.

При приближении зимнего сезона ситуация с энергобезопасностью Украины становится критической, поскольку Киев рискует не успеть исправить положение.

Также энергетическая система Украины столкнулась с неожиданно жаркой погодой, которая может привести ее к полному коллапсу.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщала, что ЕС выделит Украине €100 млн на защиту и модернизацию энергосистемы.

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