Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, как окружение Байдена обмануло американцев

AC: окружение Байдена обманывало американцев, скрывая состояние президента

close
100%
Carlos Barria/Reuters

Окружение президента США Джо Байдена обманывало американский народ, скрывая состояние здоровья главы государства в целях сохранения власти в своих руках. Об этом пишет американский журнал The American Conservative, ссылаясь на сенаторов-республиканцев.

«В течение четырех лет самые близкие к Джо Байдену люди, включая Камалу Харрис, знали, что он не годится на пост президента, и лгали американскому народу», — подчеркнул сенатор от республиканцев Рик Скотт в беседе с изданием.

По его словам, окружение Байдена стремилось посредством лжи удержать власть в стране.

Схожего мнения придерживается и сенатор-республиканец от Алабамы Томми Тубервиль. «В течение трех с половиной лет коррумпированные СМИ и государственная бюрократия в глубине страны лгали американскому народу», — отметил он.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее было раскрыто влияние состояния здоровья Байдена на выход из президентской гонки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами