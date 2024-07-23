В США рассказали, как окружение Байдена обмануло американцев

Окружение президента США Джо Байдена обманывало американский народ, скрывая состояние здоровья главы государства в целях сохранения власти в своих руках. Об этом пишет американский журнал The American Conservative, ссылаясь на сенаторов-республиканцев.

«В течение четырех лет самые близкие к Джо Байдену люди, включая Камалу Харрис, знали, что он не годится на пост президента, и лгали американскому народу», — подчеркнул сенатор от республиканцев Рик Скотт в беседе с изданием.

По его словам, окружение Байдена стремилось посредством лжи удержать власть в стране.

Схожего мнения придерживается и сенатор-республиканец от Алабамы Томми Тубервиль. «В течение трех с половиной лет коррумпированные СМИ и государственная бюрократия в глубине страны лгали американскому народу», — отметил он.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее было раскрыто влияние состояния здоровья Байдена на выход из президентской гонки.