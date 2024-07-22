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Раскрыто влияние состояния здоровья Байдена на прекращение борьбы с Трампом

CNN: решение Байдена выйти из гонки не связано с состоянием его здоровья

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Elizabeth Frantz/Reuters

Решение  Джо Байдена выйти из президентской гонки не связано с состоянием его здоровья. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, «ошеломительное» решение Байдена не было связано с какими-либо медицинскими проблемами.

До этого стало известно, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение отказаться от участия в ноябрьских выборах после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти.

Отмечается, что неожиданное объявление об уходе позволит создать видимость принятия решения на условиях Байдена и спасти имидж президента.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении вице-президента Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

Ранее в Белом доме прокомментировали дальнейшую работу Байдена.

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