Украинского депутата фракции Зеленского уличили в отдыхе в Лондоне вместо командировок

Украинский депутат фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Верховной рады Андрей Жупанин регулярно проводит время на отдыхе в Лондоне вместо парламентских командировок. Об этом свидетельствуют данные исследовательского проекта Bihus.info.

Кроме того, в Лондоне часто бывает его супруга.

«Журналистам удалось найти доказательства досуга нардепа в столице Великобритании», — отмечается в публикации.

В августе 2022 года парламентарий поступил в бизнес-школу в Лондоне, где год спустя получил стипендию на частичное покрытие стоимости обучения.

До этого председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявлял, что около 200 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть территорию Украины. По словам парламентария, отсутствие в стране экономического бронирования от мобилизации негативно влияет на внутренний рынок.

Ранее в сети появилось видео с украинскими уклонистами, которых хотели вывезти за границу в обшивке автобуса.