Трамп рассказал, о чем говорил с Байденом после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с нынешним главой государства Джо Байденом после покушения на республиканца в Пенсильвании был «очень приятным». Байден сказал, что Трампу повезло, что тот повернулся направо. Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News.

«Это было хорошо. Это был приятный разговор… Он сказал, что мне повезло, что повернулся направо. Так что… очевидно, кто-то его проинформировал. Но он сказал это мне», — сказал он.

До этого Трамп опубликовал письмо, в котором в деталях описана медицинская помощь, которую он получил после покушения.

Документ, о котором идет речь, был подписан конгрессменом-республиканцем Ронни Джексоном. Он является членом палаты представителей от Техаса и бывшим врачом в Белом доме, в том числе в годы, когда главой государства был Трамп.

Джексон рассказал, что ежедневно осматривал и обрабатывал ухо Трампа, в которое попала пуля в результате покушения. По словам врача, экс-глава Белого дома отделался раной шириной два сантиметра.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере, который находится в штате Пенсильвания. Трамп получил ранение в ухо. После покушения бывшего президента США доставили в Butler Memorial Hospital. Там медики провели «тщательное обследование на предмет дополнительных травм. В знак солидарности с Трампом республиканцы стали надевать на уши повязки.

Ранее сообщалось, что в США отказывались выделять дополнительные средства на охрану Трампа.