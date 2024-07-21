В США отказывались выделять дополнительные средства на охрану Трампа

Руководство Секретной службы США в течение последних двух лет многократно отказывало в выделении дополнительных ресурсов на усиление охраны экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с просьбами, высокопоставленные должностные лица неоднократно отклоняли просьбы службы безопасности Трампа о предоставлении дополнительных людей и оборудования на мероприятиях перед покушением», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что причиной отказов называлась нехватка ресурсов. По сведениям издания, «сотрудники, которым было поручено охранять бывшего президента, запрашивали магнитометры, а также дополнительный персонал», чтобы проводить проверки посетителей спортивных мероприятий и других массовых собраний», где бывал экс-президент. Кроме того, требовались дополнительные группы снайперов и специалистов на других мероприятиях на открытом воздухе.

По данным издания, советники Трампа выражали недовольство, что служба «делает недостаточно для защиты бывшего президента».

Более того, «гнев советников Трампа усилился из-за того, что представитель службы публично отрицал какие-либо запросы дополнительных мер безопасности.

Покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелка ликвидировали и опознали. По данным ФБР, это был 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия, находясь примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Трамп прокомментировал покушение на себя во время митинга.