На Западе уже осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией. Об этом в беседе с изданием Berliner Zeitung заявил французский историк Эммануэль Тодд.

«Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб», — подчеркнул он.

Историк добавил, что, по его мнению, Германия должна сыграть свою роль в урегулировании конфликта на Украине, а в Европе должны признать Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР за Россией.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что представители экс-главы Белого дома Дональда Трампа сообщили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Зеленского о переговорах с Россией.