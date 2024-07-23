Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Историк заявил, что Пентагон осознает поражение Украины

Историк Тодд: в Пентагоне уже осознают поражение Украины

close
100%
Tobias SCHWARZ/Reuters

На Западе уже осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией. Об этом в беседе с изданием Berliner Zeitung заявил французский историк Эммануэль Тодд.

«Когда я говорю, что Украина уже проиграла войну, я говорю только то, что думают Пентагон или французский Генеральный штаб», — подчеркнул он.

Историк добавил, что, по его мнению, Германия должна сыграть свою роль в урегулировании конфликта на Украине, а в Европе должны признать Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР за Россией.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что представители экс-главы Белого дома Дональда Трампа сообщили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Зеленского о переговорах с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами