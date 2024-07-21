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В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о переговорах с Россией

Депутат Журавлев: слова Зеленского о переговорах с РФ — игра на западную публику

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Edgar Su/Reuters

Заявления Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией не более, чем игра на западную публику. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, слова которого передает РИА Новости.

По его мнению, Зеленский таким образом хочет показать, что стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на «недосаммит».

21 июля Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете переговоров с Москвой.

В начале июля о готовности к переговорам заявил и сам Путин. Глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, и обратил внимание, что это украинские власти прекратили всякие контакты с Москвой.

При этом Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной. По его словам, нельзя допустить, чтобы Киев мог воспользоваться прекращением огня для того, чтобы улучшить собственное положение.

Ранее Зеленский признал ухудшающуюся для ВСУ ситуацию с потерями на поле боя.

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