В Китае раскрыли, как уход Байдена повлияет на отношения США и КНР

Уход президента США Джо Байдена из президентской гонки усиливает неопределенность в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post.

«Уход Байдена также усиливает неопределенность, которая омрачает отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Можно только гадать о том, как Харрис, которая все еще должна выиграть номинацию от своей партии, подойдет к этим жизненно важным отношениям», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что вице-президент США Камала Харрис, будучи сенатором, «не приобрела друзей в Пекине». Кроме того, является частью администрации, которая продолжила торговую войну экс-президента США Дональда Трампа с Китаем, ввела пошлины на электромобили и запретила продажу высококачественных полупроводников.

В этой связи в материале говорится, что отношениям США и Китая «не будет легче», если Трамп сможет переизбраться на пост президента Соединенных Штатов.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не будет комментировать уход Байдена из президентской гонки в США.

Ранее лидеры ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов.