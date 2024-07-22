Лидеры ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов

Лидеры стран Евросоюза отреагировали на снятие кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с президентской гонки. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, реакции оказались разными — некоторые похвалили Байдена за принятое решение, другие выразили поддержку кандидату от Республиканской партии и экс-президенту США Дональду Трампу. Часть лидеров стран ЕС сохранила нейтральную позицию.

«В «фан-клуб» Байдена вошли канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер <...> Они и еще другие политики поддержали его решение и выразили Байдену уважение», — говорится в публикации.

Поддержку Трампу выразили лидер правой британской популистской партии «Reform UK» Найджел Фарадж и депутат Европейского парламента (ЕП) от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра. Они уверены в победе Трампа на предстоящих президентских выборах США.

Нейтральную позицию сохранил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который заявил, что «политика никогда не была такой интересной».

До этого президент Украины Владимир Зеленский высказался о выходе Байдена из предвыборной гонки.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.