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Лидеры ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов

Politico: лидеры стран ЕС по-разному отреагировали на снятие Байдена с выборов

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Jonathan Ernst/Reuters

Лидеры стран Евросоюза отреагировали на снятие кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с президентской гонки. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, реакции оказались разными — некоторые похвалили Байдена за принятое решение, другие выразили поддержку кандидату от Республиканской партии и экс-президенту США Дональду Трампу. Часть лидеров стран ЕС сохранила нейтральную позицию.

«В «фан-клуб» Байдена вошли канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер <...> Они и еще другие политики поддержали его решение и выразили Байдену уважение», — говорится в публикации.

Поддержку Трампу выразили лидер правой британской популистской партии «Reform UK» Найджел Фарадж и депутат Европейского парламента (ЕП) от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра. Они уверены в победе Трампа на предстоящих президентских выборах США.

Нейтральную позицию сохранил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который заявил, что «политика никогда не была такой интересной».

До этого президент Украины Владимир Зеленский высказался о выходе Байдена из предвыборной гонки.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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