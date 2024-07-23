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Байден отказался подавать в отставку

Президент США Джо Байден отказался уйти в отставку

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не станет уходить в отставку и продолжит свою президентскую деятельность до конца срока. Заявление опубликовано на его странице в соцсети X.

«Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда буду иметь честь быть вашим президентом», — сказано в сообщении.

До этого спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Майк Джонсон призвал Джо Байдена уйти в отставку после решения сняться с выборов.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден не намерен досрочно уходить в отставку.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее Нэнси Пелоси назвали главной виновницей выхода Байдена из президентской гонки.

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