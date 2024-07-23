Президент России наградил пятерых государственных деятелей Венесуэлы

Президент России Владимир Путин наградил исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес и еще четверых венесуэльских высокопоставленных государственных деятелей орденом Дружбы. Об этом сообщает ТАСС.

В указе Путина говорится о большом вкладе награжденных в укрепление российско-венесуэльского торгово-экономического и финансового сотрудничества. Кроме Родригес, орденом Дружбы награждены председатель Центрального банка Венесуэлы, два заместителя министра экономики, финансов и внешней торговли и венесуэльский посол в Российской Федерации.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что группа российских депутатов направится в Венесуэлу в качестве международных наблюдателей на предстоящих выборах президента Боливарианской республики.

9 июля посол в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил, что Венесуэла поддержит любую мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта, которая будет учитывать интересы России и встретит одобрение ее властей.

Ранее президент Венесуэлы заявил о скором вступлении страны в БРИКС.