Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент России наградил пятерых государственных деятелей Венесуэлы

Путин наградил орденом Дружбы пятерых государственных деятелей Венесуэлы

close
100%
Lev Radin/Global Look Press

Президент России Владимир Путин наградил исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес и еще четверых венесуэльских высокопоставленных государственных деятелей орденом Дружбы. Об этом сообщает ТАСС.

В указе Путина говорится о большом вкладе награжденных в укрепление российско-венесуэльского торгово-экономического и финансового сотрудничества. Кроме Родригес, орденом Дружбы награждены председатель Центрального банка Венесуэлы, два заместителя министра экономики, финансов и внешней торговли и венесуэльский посол в Российской Федерации.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что группа российских депутатов направится в Венесуэлу в качестве международных наблюдателей на предстоящих выборах президента Боливарианской республики.

9 июля посол в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил, что Венесуэла поддержит любую мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта, которая будет учитывать интересы России и встретит одобрение ее властей.

Ранее президент Венесуэлы заявил о скором вступлении страны в БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами