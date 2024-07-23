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Стало известно, кто возглавит комиссию Госсовета по культуре и традиционным ценностям

Развожаев возглавит комиссию Госсовета по культуре и традиционным ценностям

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В соответствии с указом президента России, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначен председателем комиссии по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».

Также сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин стал председателем комиссии по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Кроме того, глава республики Татарстан Рустам Минниханов назначен председателем комиссии Государственного совета по направлению «Инфраструктура для жизни», а губернатор Калужской области Владислав Шапша стал председателем комиссии по направлению «Кадры».

Ранее Путин образовал в своей администрации пять новых управлений и упразднил одно старое.

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