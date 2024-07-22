Журналисты Fox News просят показать живого Байдена

Американский журналист, ведущий телеканала Fox News Брет Байер в прямом эфире потребовал от Демократической партии США предъявить «доказательства жизни» президента Джо Байдена.

Он обратил внимание на то, что о выходе Байдена из президентской гонки мир узнал из опубликованного в соцсети заявления. При этом американского лидера никто не видел уже более суток. По словам ведущего, от этого становится «как-то не по себе».

«Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете, как это сделал Линдон Джонсон в 1968-м», — заявил он.

Его соведущая Дана Перино добавила, что давно не публиковались даже фотографии президента, а это подогревает интерес к теории заговора, согласно которой заявление о выходе из президентской гонки подписал не Байден, а кто-то другой. Сторонники данной теории указывают на то, что буква «B» в подписи на опубликованном документе отличается от других.

«Я надеюсь, с ним (Джо Баденом. — «Газета.Ru») все в порядке, но можно простить людей за то, что они задаются таким вопросом. Покажите доказательство жизни, пожалуйста», - заявила Перино.

Телеканал Fox News близок к Республиканской партии США.

Накануне Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Заявление было опубликовано в аккаунте президента США в соцсети X. Американский лидер пообещал рассказать о своем решении в обращении к нации на текущей неделе.

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