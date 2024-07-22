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В США рассказали о плане Индии в отношении России

The Hill: Россия остается неотъемлемой частью стратегического плана Индии

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Alexander Zemlianichenko/AP

Россия продолжает оставаться неотъемлемой частью стратегического плана Индии. Об этом сообщает The Hill.

«Недавнее рукопожатие Нарендры Моди и Владимира Путина — это четкий сигнал: Россия остается неотъемлемой частью стратегического плана Индии – вопреки всем опасениям западных стран», — говорится в статье.

Автор публикации подчеркнул, что отношение двух государств еще со времен холодной войны остаются прочными, несмотря на давление на Индию со стороны западных государств.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что США пытались помешать организации визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

Нарендра Моди совершил официальный визит в Москву 8 и 9 июля. Это была его первая поездка в Россию с 2019 года и первый зарубежный визит после переизбрания. 8 июля состоялась неформальная встреча в резиденции Ново-Огарево, а 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. Изначально планировалось проведение встречи в узком и широком форматах, но последний был отменен, так как лидеры успели обсудить все ключевые вопросы повестки дня.

Ранее в Кремле усомнились, что НАТО услышит инициативы Моди по Украине.

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