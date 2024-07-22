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Политолог объяснил, почему Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

Политолог Зеленков: Зеленский понимает, что Трамп прекратит помогать Киеву

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Johanna Geron/Reuters

Отношения России и США с приходом к власти Дональда Трампа вряд ли изменятся, однако Запад скорее всего прекратит поставлять вооружения Киеву. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму Российского государственного социального университета (РГСУ) Михаил Зеленков.

«Поэтому стали появляться заявления Зеленского, что он хочет, несмотря на свой приказ, провести переговоры с Путиным. Кроме того, заявления звучат от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том что американские ракеты на территории Германии, которые направлены на РФ, не целесообразны», — обратил внимание Зеленков.

Он добавил, что прекращение поставок оружия Украине — первый шаг к завершению специальной военной операции.

22 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил Би-би-си, что допускает мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, они могут состояться в рамках «второго саммита мира». Он подчеркнул, что для этого должен быть полностью готов план мирного урегулирования конфликта, чтобы предоставить его Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее сообщил, что Москва приветствует тот факт, что Зеленский допускает переговоры с РФ по урегулированию конфликта, однако планирует дождаться конкретных действий Киева, прежде чем высказывать мнение по этому поводу.

Ранее Трамп-младший подшутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов.

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