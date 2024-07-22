Запад всегда боялся и завидовал России, поэтому на протяжении многих столетий пытался расчленить ее. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Западные страны на протяжении веков завидовали и боялись огромной мощи и бесконечных ресурсов России. Они веками пытались расчленить и подчинить ее. Украина стала еще одной возможностью для повторной попытки. Но они снова потерпели неудачу», — написал Боуз.

До этого президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что американские аналитические организации и эксперты, занимавшиеся Советским Союзом со времен Холодной войны, убеждали руководство США создать на территории России квазигосударственные образования и подчинить их себе. Путин также заявлял, что единственная цель Запада — ликвидировать Россию в ее нынешнем виде. По его словам, если Западу это удастся, русский народ может не сохраниться.

Ранее Путин заявлял, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада.