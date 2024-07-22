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Эксперт объяснил, зачем ВСУ преследуют граждан, желающих уйти на территорию РФ

Военэксперт Живов: ВСУ преследуют собственных граждан, чтобы добиться покорности

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают собственных граждан за попытки перейти на территорию России. По его мнению, такие жесткие меры применяются для того, чтобы запугать людей и добиться покорности.

«Чтобы люди оставались на тех территориях, что занимают ВСУ. Они заранее давным-давно записали всех людей, которые переходят на сторону России в «нелюди». С их точки зрения люди автоматически лишаются своих гражданских прав и права на жизнь», — отметил Живов.

Он добавил, что единственная помощь, которую может оказать Россия в данной ситуации — впускать жителей Украины на свою территорию.

О том, что ВСУ расстреливают собственных граждан за попытки перейти на российскую территорию, рассказал 22 июля глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, каждый такой случай расследуется. Он подчеркнул, что власти региона концентрируют внимание на защите беженцев, желающих эвакуироваться на подконтрольную РФ территорию.

Ранее сообщалось о десятках расстрелянных мирных жителей в Торецке.

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