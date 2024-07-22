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В Германии рассказали, как Орбан помешал планам ЕС по Украине

Tagesschau: Орбан переговорами с Путиным помешал ЕС показать единство по Украине

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву и переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным помешал планам Европейского союза показать единогласную поддержку Украины в европейских странах. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

«С точки зрения Европейской комиссии, Орбан нанес ущерб попыткам Евросоюза выступить единым фронтом в политике в отношении Украины», — говорится в статье.

В публикации утверждается, что желание венгерского премьера начать переговоры столкнулось со шквалом критики в Европейском союзе. Обозреватель отмечает, что есть опасения того, что страны, которые не являются членами ЕС, могут воспринять мирные инициативы Орбана как официальную позицию Евросоюза. В статье говорится, что, по мнению Орбана, для урегулирования украинского конфликта переговоры должны начаться как можно скорее.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Виктор Орбан подвергается усиленным нападкам на Западе из-за своего плана по урегулированию на Украине.

Ранее в Венгрии заявили о нападках «сторонников войны» на Орбана.

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