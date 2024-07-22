В Польше заявили, что у Байдена не было шансов на переизбрание

У президента США Джо Байдена после совершенного на экс-главу государства Дональда Трампа покушения не было шансом на переизбрание. Об этом в беседе с польским изданием Goniec заявил экс-президент Польши Лех Валенса.

«Джо Байден поступил правильно. Похоже, что после неудачного покушения на Трампа у него больше не было шансов на победу. Поэтому он поступил правильно, спас честь свою и всей своей команды», — подчеркнул он.

Валенса добавил, что решение Байдена покинуть президентскую гонку стало «одним из самых умных» для нынешнего американского лидера.

До этого сообщалось, что Байден принял решение выйти из выборной гонки после «мучительных 48 часов» изучения опросов общественного мнения, которые показали, что его шансы на победу весьма призрачны.

Выяснилось, что, по данным опросов команды Байдена, он не просто отстает в шести критически важных штатах, которые могут повлиять на исход выборов, но терпит крах в таких местах, как Вирджиния и Миннесота, где демократы не планировали тратить огромные ресурсы.

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