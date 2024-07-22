Политолог назвал Харрис более выгодным для России кандидатом в президенты США

Нынешний вице-президент США Камала Харрис является более выгодным кандидатом на пост главы Белого дома, чем экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Эксперт пояснил, что под руководством Харрис США продолжат тратить огромные ресурсы на продвижение своего влияния в мире, в том числе на Украине и на Тайване, тем самым, истощая себя.

«Выгода еще и в том, что, как ни странно, демократы очень аккуратно относятся к вопросам ядерного сдерживания. Байден в свое время продлил СНВ-3. Камала Харрис тоже позитивно высказывается о договоре РСМД и о СНВ-3», — отметил Косоруков.

При этом он подчеркнул, что Россия не вмешивается в выборы в США, несмотря на утверждения демократов.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее Илон Маск назвал Харрис «марионеткой» Сороса.