Песков не смог вспомнить ни одного контакта Путина с Харрис

Между президентом России Владимиром Путиным и потенциальным кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис не было ни одного контакта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, когда Путин встречался с действующим президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня 2021 года, на мероприятии не было Харрис.

«Я, честно говоря, не могу вспомнить ни одного контакта президента Путина с госпожой Харрис», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента отметил, что какого-либо вклада в отношения с Россией со стороны вице-президента США замечено не было, поэтому и оценку потенциальной кандидатуре на пост президента Кремль дать не может. По словам Пескова, заявления политика изобиловали недружественной России риторикой.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме прокомментировали дальнейшую работу Байдена.