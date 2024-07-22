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Кремль отреагировал на слова Зеленского о переговорах с Путиным

Песков: РФ ждет конкретных действий от Украины после слов Зеленского о переговорах

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Gleb Garanich/Reuters

Россия приветствует тот факт, что украинский лидер Владимир Зеленский допускает переговоры с РФ по урегулированию конфликта, однако планирует дождаться конкретных действий Киева, прежде чем высказывать мнение по этому поводу. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом это, конечно, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются. <...> Что конкретно стоит за этими словами — мы пока судить не можем. Здесь нужно подождать конкретных действий, если таковые будут», — сказал представитель Кремля.

22 июля Зеленский заявил Би-би-си, что допускает мирные переговоры с Путиным. По его словам, они могут состояться в рамках «второго саммита мира». Украинский лидер подчеркнул, что для этого должен быть полностью готов план мирного урегулирования конфликта, чтобы предоставить его России.

Российская сторона, в свою очередь, должна быть готова проговаривать этот план. Зеленский подчеркнул, что переговоры являются вынужденной мерой для завершения конфликта.

Ранее Зеленский признал ухудшающуюся для ВСУ ситуацию с потерями на поле боя.

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