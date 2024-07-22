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Песков рассказал о распорядке дня Путина

Песков: публичных мероприятий с участием Путина на 22 июля не запланировано

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Публичных мероприятий с участием президента России Владимира Путина на 22 июля не запланировано, но будет много внутренних встреч. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в этот день Путин находится в Кремле, день спокойный. Глава государства, в частности, примет с докладом главу Росгидро Николая Шульгинова, они обсудят предварительные итоги работы компании.

На прошлой неделе Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман аль Саудом. Стороны затронули актуальные вопросы сотрудничества двух стран в сфере политики, экономики и энергетики.

Также глава РФ провел совещание Совета безопасности на тему обеспечения безопасности граждан во время важных мероприятий.

16 июля Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. На видео, на котором запечатлено начало встречи, чиновник благодарит президента за открытие Северного обхода Твери — последнего участка трассы М-11 «Нева».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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