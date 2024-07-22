Боррель допустил оговорку в заявлении об Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу украинским премьер-министром. Такую оговорку он сделал в ходе беседы с журналистами по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС, передает ТАСС.

«Мы обсудим ситуацию на Украине, заслушаем премьер-министра Кулебу», — сказал Боррель, не заметив своей оговорки.

При этом журналисты тоже не обратили внимание Борреля на эту ошибку.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский пообещал забыть ошибку своего американского коллеги Джо Байдена, который в ходе выступления на саммите НАТО спутал его с президентом РФ Владимиром Путиным.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне состоялся саммит НАТО. В последний день мероприятия президент США выступил перед лидерами других стран, в том числе пообещав и дальше поддерживать Украину. После этого Байден решил передать слово присутствовавшему в зале Зеленскому, но по ошибке назвал его Путиным.

Ранее СМИ рассказали о «вопиющих» оговорках Байдена в речи о покушении на Трампа.