Помощник Медведева объяснил пожелание здоровья «старику» Байдену

Помощник заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Олег Осипов заявил, что политик не желает действующему президенту США Джо Байдену смерти. Его слова передает ТАСС.

«Дмитрий Анатольевич всегда очень жестко относился к Байдену. А вчера пожелал ему здоровья. Он русский. А русские никогда не могут желать смерти старикам», — отметил Осипов.

Он уточнил, что таким образом Медведев отреагировал на решение Байдена сняться с предвыборной гонки.

До этого Медведев пожелал здоровья вышедшему из президентской гонки главе США Джо Байдену в своем Telegram-канале.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии США и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

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