Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Помощник Медведева объяснил пожелание здоровья «старику» Байдену

Помощник Медведева: политик не может желать Байдену смерти

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Помощник заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Олег Осипов заявил, что политик не желает действующему президенту США Джо Байдену смерти. Его слова передает ТАСС.

«Дмитрий Анатольевич всегда очень жестко относился к Байдену. А вчера пожелал ему здоровья. Он русский. А русские никогда не могут желать смерти старикам», — отметил Осипов.

Он уточнил, что таким образом Медведев отреагировал на решение Байдена сняться с предвыборной гонки.

До этого Медведев пожелал здоровья вышедшему из президентской гонки главе США Джо Байдену в своем Telegram-канале.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии США и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

Все новости на тему:
Уход Байдена
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами