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В Раде обрушились с критикой на генералов ВСУ из-за провалов на фронте

Депутат Рады Безуглая раскритиковала генералов ВСУ за прорывы сил РФ на фронте

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Командование ВСУ допустило прорывы на фронте из-за отсутствия компетентного военного руководства в украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«На фронте прорывы, продолжаются бездумные ротации, вмешательство в управление взводом и репрессии», - отметила она.

По ее словам, украинские командующие и генералы не способны делать выводы в ходе конфликта.

До этого сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины отводит войска из приграничных районов Харьковской области. По словам мужчины, просившего не называть его имени по соображениям безопасности, из приграничных районов Харьковской области ВСУ отводят основные силы за реку Оскол к селу Гроховатка.

Ранее стало известно о роли французских наемников в боях в Харьковской области.

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