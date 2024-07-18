Наемники из Франции находятся на третьей и четвертой линиях обороны украинских войск в Харьковской области и не принимают активного участия в боевых действиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы пророссийской администрации региона Евгений Лисняк.

«С момента начала боевых действий в Харьковском районе... наемники были переброшены... в направлении села Липцы, где занимали третью и четвертую линию обороны, стараясь не принимать активное участие в боевых действиях», — рассказал чиновник.

По словам Лисняка, украинские солдаты относятся к французам неоднозначно, потому что наемники быстро идут на конфликт и часто отказываются выполнять приказы командования. Глава Харьковской администрации добавил, что чиновники продолжают устанавливать личности граждан, воюющих на Украине за денежное вознаграждение и причастных к военным преступлениям.

В июле Следственный комитет России сообщил, что получил достоверные сведения о функционировании так называемого интернационального легиона территориальной обороны Украины, куда входят иностранцы. Позднее в сети появились кадры о службе иностранных наемников в легионе ВСУ.

Ранее стало известно количество французов, которые могут воевать в Харьковской области на стороне ВСУ.